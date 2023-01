Surf : Kavei Pierson, 7 ans, remporte un concours GoPro

Plébiscité par un jury composé de Koa Smith, Jamie Mitchell et Erin Brooks, Kavei Pierson, 7 ans, a remporté le prix de la meilleure vidéo BL Blast Off 2022. Ce concours, organisé par l’ancien champion du monde de surf 1988 Barton Lynch en partenariat avec GoPro, met en avant les jeunes surfeurs du monde entier, dans des courtes vidéos tournées sur leur spot d’origine.

Kavei n’est autre que le fils de Steven Pierson, lui-même ancien surfeur professionnel. Kavei et son petit frère Naiki sont déjà rompus aux vagues de Tahiti, où leur père (et coach de choix) les a lancés dès leur plus jeune âge.

“C’est beaucoup de temps, ça use d’être coach et papa, confie Steven. Ils ont commencé le surf à 2 ans et demi, dans des spots avancés pour leur âge. Parfois, quand ils ne m’écoutent pas, je les prive de surf, c’est leur punition !“.

Kavei est, selon son papa, déjà compétitif. Il a notamment terminé 4e du championnat local des moins de 12 ans.