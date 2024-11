Rainearii Rota dompte l’Ironman de Cozumel et ses 226 kilomètres 

Rainearii Rota a décidé de se lancer dans la course à pied il y a quelques années à peine. La jeune femme, qui réside depuis plus de 15 ans au Mexique, s’est essayée à une première compétition de 5 kilomètres. « Je crois que j’ai mis presque une heure. Mais le fait de l’avoir terminée a été une grande satisfaction. Je me suis dit : ‘j’aime carrément ce sport’ », sourit-elle.

De 5 kilomètres, elle enchaîne avec des épreuves de 10 kilomètres, puis des semi-marathons et enfin des marathons. Elle a notamment franchi la ligne d’arrivée du mythique Marathon de New-York.

Mais Rainearii n’est toujours pas rassasiée. Elle se lance dans la foulée dans l’ultra-trail de 50 kilomètres puis se passionne pour le triathlon. « Ça a été le déclic », dit-elle, « enchaîner la natation, le vélo et la course, c’était vraiment d’autres sensations ». Elle concourt alors à des épreuves sur des distances de niveau olympique : « Mais après ça, qu’y a-t-il ? Je me suis dit : ‘le fameux Ironman’ ».

Elle s’essaye d’abord à des compétitions de « semi-distance », soit tout de même 1,9 kilomètre de natation, 90 kilomètres à vélo et 21 kilomètres de course à pied. Et le week-end dernier, elle se jette dans le grand bain en prenant le départ de l’Ironman de Cozumel au Mexique.

La jeune femme boucle le parcours (3,8 kilomètres de natation, 180 de vélo et 42,192 de course à pied) en ….13 heures et 21 minutes. « Il faut une très longue préparation pour y arriver et le mental fait aussi partie de l’entraînement », souligne-t-elle.

« On a 17 heures pour terminer, sinon tu es disqualifié. Je regardais ma montre et j’essayai de jongler avec les rythmes pour ne pas trop me fatiguer, car après le vélo, tu sais qu’il te reste encore un marathon (…) Mais quand tu entends : ‘You are an Ironman’, ça te pousse (…) C’est une grande fierté », raconte l’athlète.

Rainearii a aussi pu compter sur le soutien de ses proches restés au fenua qui lui ont « envoyé beaucoup de messages ». Et c’est avec le drapeau de la Polynésie entre les mains qu’elle a franchi la ligne d’arrivée. « Cela fait 16 ans que je vis au Mexique, mais ma fierté, c’est le fenua », clame-t-elle.

La jeune Polynésienne a encore de multiples ambitions. Elle entend participer à l’avenir aux plus grandes compétitions, notamment l’Ironman de Kona à Hawaii, le « championnat du monde » de la discipline, dont elle espère prendre le départ dans les prochaines années.