Raihere Dudes : « C’est bien de terminer un combat par un beau KO, sans avoir de séquelles »

TNTV : Comment as-tu vécu ton combat aux Shuriken Fight Series ?

Raihere Dudes : « Tout s’est bien passé. J’aurais voulu que le combat dure un peu plus longtemps pour pouvoir m’exprimer davantage dans la cage, mais on ne va pas se plaindre. C’est aussi bien de terminer un combat par un beau KO, sans avoir de séquelles. »

TNTV : Penses-tu que ta victoire expéditive a marqué les esprits ?

Raihere Dudes : « Oui, car c’était un beau KO. De plus, les vidéos ont été relayées plusieurs fois sur les réseaux sociaux. L’une d’elles a été vue plus de 300 000 fois. La page officielle de l’UFC Fight Pass a même partagé la vidéo du KO. Je pense que ça a fait le tour de la toile. Pour ma carrière, c’est une bonne chose. »

TNTV : Après ton combat, tu as accompagné de jeunes pratiquants du fenua aux championnats du monde IMMAF…

Raihere Dudes : « C’était un projet mené par la Fédération Polynésienne de Lutte, de MMA, de BJJ et des Disciplines Associées pour faire progresser nos jeunes. Nous étions deux coachs, Henri Burns et moi-même, à accompagner cette délégation composée de sept athlètes. Le niveau était très relevé, chaque nation ayant aligné ses meilleurs combattants. Nos jeunes ont eu fort à faire, et ils n’ont pas démérité. Deux d’entre eux ont gagné leurs combats de poule, tandis que d’autres auraient dû l’emporter, mais il y a eu des décisions partagées en faveur de leurs adversaires. Il y a vraiment du potentiel, mais il faudra orienter notre préparation sur les spécificités de l’IMMAF : pas de coups à la tête, privilégier le corps à corps et le contrôle. C’est ce que nous allons faire avec Henri pour les prochaines échéances de nos jeunes. »

TNTV : Comment s’est conclue cette aventure ?

Raihere Dudes : « Bien que nous n’ayons pas ramené de médaille, le bilan reste positif. Cette aventure a duré 12 jours, dont 6 jours de compétitions. Nos jeunes représentants ont pu se confronter aux meilleurs et savent maintenant à quoi s’attendre pour la prochaine fois. En tant que coachs, nous avons également pu analyser ce qui nous manquait encore. À notre époque, une organisation comme l’IMMAF n’existait pas. Participer à un événement de cette envergure, grâce à la fédération locale, est une formidable opportunité. C’est impressionnant de voir une petite île comme Tahiti représentée aux championnats du monde, quelques années seulement après la légalisation de la discipline. Avec Henri, nous avons constaté que nos jeunes ont un bon niveau, mais qu’il faudra travailler spécifiquement sur les exigences propres à l’IMMAF. »