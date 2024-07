Qualifications pour la Coupe du Monde Fifa 2026 : Tahiti affrontera la Nouvelle-Zélande

Dans le Groupe A, on retrouve la Nouvelle-Calédonie. Absent lors de la Coupe des Nations de l’OFC 2024, le pays qui a vu naître Christian Karembeu nourrit de grandes ambitions dans ces qualifications. S’ils veulent entretenir leur rêve, les Cagous devront se hisser à l’une des deux premières places d’une poule pour le moins homogène dont ont hérité les Îles Salomon, les Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le Groupe B quant à lui promet de belles batailles. Si le champion continental en titre, la Nouvelle-Zélande, en sera le grand favori (elle est la seule nation de l’OFC parmi les membres actuels à avoir disputé le Mondial, en 1982 et 2010), on y retrouve le vice-champion d’Océanie, le Vanuatu, ainsi que le troisième pensionnaire du dernier podium de la Coupe des Nations de l’OFC, Tahiti. Matéo Degrumelle et ses partenaires envisagent ouvertement de disputer au moins le Tournoi de barrage. Le quatrième membre de ce groupe sera le rescapé du premier tour.

Ce premier tour sera disputé par les quatre équipes les moins bien placées au Classement mondial de juillet 2024 et aura lieu en septembre 2024. Les Samoa, les Îles Cook, les Samoa américaines et les Tonga s’affronteront dans un tournoi préliminaire organisé sous forme de demi-finales et finale en matchs simples. Le vainqueur se retrouvera dans le Groupe B.

– PUBLICITE –

Les groupes

Groupe A

Îles Salomon

Fidji

Nouvelle-Calédonie

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Groupe B

Nouvelle-Zélande

Tahiti

Vanuatu

Vainqueur du premier tour

Chaque équipe du deuxième tour affrontera les trois autres en match simple en octobre et novembre 2024. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le troisième tour, qui se tiendra en mars 2025.

Ce troisième tour débutera par des demi-finales en match simple (vainqueur du Groupe A – deuxième du Groupe B et vainqueur du Groupe B – deuxième du Groupe A) et se conclura par une finale, également en match simple.

Le vainqueur sera le premier représentant de l’OFC directement qualifié pour une Coupe du Monde de la FIFA.

Le finaliste malheureux disputera le Tournoi de barrage intercontinental de la FIFA. L’OFC pourrait ainsi, pour la première fois de son histoire, compter deux équipes en phase finale de la compétition reine.