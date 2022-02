Projet “Ambition Tahiti 2027” pour les Jeux du Pacifique

Le 5 novembre 2021 la Polynésie française a été désignée pays hôte de la 18ème édition des Jeux du Pacifique en 2027 après un vote quasiment unanime des membres de l’assemblée générale du Conseil des Jeux du Pacifique (CJP).

La candidature portée par le Comité Olympique de Polynésie française (COPF) vise deux objectifs majeurs : l’organisation des Jeux du Pacifique en 2027 à Tahiti et élever au plus haut niveau le rang océanien de la Polynésie française lors de cette édition.

C’est dans cette optique de performance que le COPF a présenté au ministre de la Culture et de l’environnement en charge de la jeunesse, des sports et de l’artisanat, Heremoana Maamaatuaiahutapu, ce jeudi après-midi, le projet “Ambition Tahiti 2027”, véritable feuille de route qui pose les bases d’une nouvelle vision du haut niveau polynésien plus agile et plus efficient, qui va au-delà de 2027.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Le COPF compte 37 fédérations membres, dont 24 sont inscrites aux Jeux du Pacifique et bénéficieront ainsi d’un accompagnement spécifique et adapté à leur projet de performance et au chemin de sélection qu’elles auront choisi de mettre en place. Ces deux éléments sont essentiels et indispensables à la mise en œuvre de ce dispositif qui sera piloté par une “équipe performance” composée de différents acteurs œuvrant dans les différents champs nécessaires à la performance.

Ce projet fera l’objet d’une convention d’objectifs établie entre le Pays et le COPF pour cadrer sa mise en œuvre de 2022 à 2027 et permettre également d’en évaluer les bénéfices et l’impact tout au long de cette période. Si les objectifs sont atteints, il est envisagé d’étendre ce dispositif aux autres fédérations, non inscrites à ce jour aux Jeux du Pacifique, et consolider ainsi une représentation polynésienne performante dans toutes les disciplines développées au Fenua.