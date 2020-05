Pour un maintien de la Hawaiki Nui va’a en 2020

Mercredi après-midi, la fédération a convié l’ensemble des clubs à une réunion. Sur la quinzaine de clubs présents, la majorité a voté pour le maintien de la 29ème édition de la compétition du 28 au 30 octobre 2020.

La balle est désormais dans le camps du Pays qui doit octroyer une subvention de 21 millions de Fcfp. Sans ça, la Hawaiki Nui Va’a pourrait ne pas avoir lieu, car sans moyen financier pas d’organisation…

Selon Alfred Mata, directeur des compétitions, tous les tavana des îles où se déroulent les différentes étapes seraient favorables à son maintien : « Pour le comité organisateur et la fédération tahitienne de va’a, on est vraiment heureux de voir le soutien des clubs, l’avis des présidents de clubs, ainsi que les rameurs, qui veulent absolument qu’Hawaiki Nui et le va’a reprennent, à travers toutes ces difficultés que nous avons subies, les tavana de Raromatai, la population de Raromatai et tous ceux qui ont besoin et qui réclament qu’il y ait cette organisation. (…) Ce serait bénéfique au niveau de l’économie, mais aussi pour le moral des rameurs. »