Pirae décroche un 12ᵉ titre de Champion de Polynésie en rugby à 7

Cinq ans après son dernier titre à 7, le Rugby Club de Pirae renoue avec la victoire. Pour décrocher ce nouveau sacre, Taaroa Ticchi et ses partenaires ont dû puiser dans leurs ressources physiques et mentales.

Dans cette finale, le Paea Manu Ura Rugby Club a pris le meilleur départ après un essai d’Hermann Tamaititahio. Les mauves ont dominé le début de match, mais en fin de première période Louca Lima a relancé Pirae, en tête 7-5 à la pause.

A la reprise, les débats se sont équilibrés. Il a fallu un exploit individuel de Julien Maamaatuaihutapu pour permettre à Pirae de faire le break et mener 14 à 5.

– PUBLICITE –

Les joueurs de Paea ont poussé pour revenir au score. L’essai en fin de match de Jérôme Charles n’a rien changé à l’issue de la rencontre. Pirae s’est imposé sur le score final de 14 à 10.

« C’était très chaud. Il y a eu beaucoup de combats sur le terrain. Il y a eu des belles actions des deux côtés. La clé de tout ça, c’était la communication et l’entraide entre coéquipiers. On a tout donné sur la fin. On s’est donné à fond pour ne pas encaisser un dernier essai », a réagi le capitaine de l’équipe victorieuse, Taaroa Ticchi.

« Avec les joueurs blessés que j’ai eus, j’ai quand même pu faire un collectif. Je n’ai rien à me reprocher, au contraire. Je félicite mes gars pour tous les sacrifices qu’ils font aux entrainements. Un grand bravo à eux. Merci aussi à mon capitaine qui a su emmener l’équipe au plus haut », a de son côté indiqué l’entraîneur du Paea Manu Ura Rugby Club, Woan Toofa.

Le monde polynésien de l’ovalie a désormais les yeux tournés vers la préparation des Oceania de rugby à 7 qui se tiendront les 7 et 8 décembre aux îles Salomon.