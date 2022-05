“Pass’Sport” : une aide financière pour les 6 à 18 ans pour la prochaine rentrée scolaire

Afin de favoriser la pratique des activités physiques et sportives auprès des jeunes et soutenir les acteurs du sport particulièrement touchés par la crise sanitaire, le ministère de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, en charge des Sports, et la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), en partenariat avec le Comité Olympique de Polynésie française (COPF) et la Caisse de prévoyance sociale (CPS), lanceront pour la rentrée scolaire prochaine, un dispositif dénommé “Pass’Sport”.

Il s’agira d’une aide financière allant jusqu’à 8 000 Fcfp par enfant de 6 à 18 ans, bénéficiaires soit de l’allocation de rentrée scolaire (ARS), soit de l’allocation spéciale aux enfants handicapés (ASH), et qui permettra de payer tout ou partie, une licence, l’adhésion au sein d’un club sportif répertorié et/ou un équipement proposé par le club et nécessaire à la pratique de la discipline concernée.

Grâce à une enveloppe financière mobilisée par l’État, en faveur de la Polynésie française, d’un montant avoisinant les 78 millions Fcfp, cette aide sera un vrai coup de pouce pour le secteur sportif associatif et une belle mesure sociale destinée à offrir aux enfants et jeunes des familles les moins favorisées, l’accès à un cadre sécurisant et éducatif comme le club sportif peut en proposer.