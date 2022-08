Paris 2024 : le comité recrute en Polynésie

Un coordinateur des services est recherché. Il aura pour mission de coordonner et superviser (essentiellement en anglais) l’ensemble des services proposés aux athlètes, à la Fédération Internationale, aux Officiels Techniques Internationaux et Nationaux et aux Volontaires spécifiques à la compétition.

Ce recrutement destiné à la Polynésie française n’est pas le seul, précise la présidence. D’autres profils sont recherchés pour des postes identiques mais dans d’autres disciplines olympiques et pour la métropole.

L’annonce est à consulter en cliquant ICI

Si vous souhaitez postuler, vous devrez le faire via la plateforme de recrutement de Paris 2024, en cliquant ICI