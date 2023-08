OFC Beach soccer nations cup : Les Tiki Toa convaincants face aux Salomon (10-3)

La tension était palpable sur le sable du parc Aorai Tinihau ce mercredi, entre Tahiti et les Îles Salomon, dans le second match de cette OFC Beach soccer nations cup.

Vainqueurs la veille, respectivement, de Tonga et Fidji, les deux adversaires du jour arrivaient en tant que meilleures équipes du tournoi. Sauf immense surprise, ils se retrouveront ce samedi en finale du tournoi. Le gagnant décrochera son ticket pour la Coupe du Monde de Beach Soccer 2023, organisée à Dubaï en novembre.

Ce match de poule servait donc de préparatif aux Tiki Toa, très crispés dans l’entame de match. Heimanu Taiaraui perdait un ballon chaud, et c’est l’attaquant des Salomon Thomas Amasia qui en profitait. Sa frappe avec rebond trompait Jonathan « Jo » Torohia, pour l’ouverture du score (0-1).

Herauarii Salem, dit Bibish, remettait les points sur les i en égalisant, avant que Teaonui Tehau ne donne l’avantage à Tahiti d’un beau retourné (2-1). Dans le second tiers temps, seuls Patrick Tepa puis Tamatoa Tetauira parvenaient à trouver la faille dans la défense des Salomon, pour un score de 4 buts à la 1 avant d’entamer le dernier tiers.

Heimanu Taiarui (4) face à James Naka (10) (Crédit Photo : TNTV)

Dès l’entrée du troisième tiers temps, Salem donnait le ton avec une belle déviation de la tête pour le but du 5-1. Raimana Li Fung Kuee et son pied gauche magique prenaient ensuite toute la défense des Salomon à contre pied. Le capitaine se couchait bien sur le ballon pour envoyer une mine dans la lucarne opposée (6-1).

À sept minutes du terme, la partie s’emballait, avec quatre buts coup sur coup. D’abord, un gros coup franc de Heiarii Tavanae, qui catapultait le ballon au fond des filets d’une lourde frappe du gauche (7-1). Roonui Tinirauarii y allait ensuite de son retourné acrobatique (8-1), avant que les Salomonais ne réduisent la marque sur l’engagement, par l’intermédiaire de Max Fa’ari (8-2). C’est Tetauira qui concluait ces quelques minutes de folie en inscrivant un neuvième but pour Tahiti (9-2).

Thomas Amasia réduisait l’écart d’une magnifique talonnade (9-3), avant d’être exclu pour une faute sur Teave, second portier des Tiki Toa. Un dernier penalty de Salem donnait un peu plus d’ampleur à la victoire Tahitienne (10-3).

« Bibish », capitaine des Tiki Toa, s’est montré satisfait de la performance de son équipe : « On savait que Salomon allait être difficile à jouer. On voulait marquer le coup, on sait qu’on est les favoris avant la finale de samedi. Tout n’a pas été parfait, mais pour le capital confiance, c’est de bon augure » , analysait-il à l’issue du match.

Les Tiki Toa partent grand favoris contre les Fidji, demain à 16h, pour leur dernier match de poule. Les Îles Salomon devraient, elle aussi, se défaire des Tonga, qui ont concédé 47 buts en deux matchs.