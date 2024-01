Musculation pour femmes : une journée d’initiation pour casser les idées reçues

La plupart des femmes présentes à la matinée d’initiation n’ont jamais fait de musculation de leur vie. La raison principale : une image préconçue de ce sport. « Souvent, les femmes confondent la musculation et le bodybuilding. Elles ont peur d’avoir des gros muscles comme les hommes, alors que ce ,’est pas du tout vrai, et surtout pas possible, si on ne fait que de la musculation. Donc le but, c’est de leur montrer qu’on peut faire de la musculation pour se faire du bien au corps et à la tête, avoir une meilleure posture, une meilleure tonicité » explique Vincent Carreau, président de l’association T&C Concept.

Plus d’une quarantaine de femmes se sont essayées aux différentes machines dans une bonne ambiance. Plusieurs d’entre elles se sont même trouvées de nouveaux muscles.

Les membres de l’association T&C Concept et certains athlètes bien connus au fenua n’ont pas hésité à accompagner ces novices de la musculation. De quoi rendre la séance plus conviviale. « C’est un bon sport. Il permet aussi de gagner confiance en soi, de se sentir bien. Ce n’est pas que pour les compétiteurs » indique Anna Yon Yue Chong, adepte de musculation. « C’est dur de se lancer dans le sport en général quand on est une femme avec des enfants etc. Mais c’est possible ! » ajoute Heialani Dury Vairaaroa, également adepte de musculation.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Une fois lancées, les apprenties prennent confiance en elles et s’attaquent à des exercices qu’elles appréhendaient.

Les sourires se sont affichés toute la matinée et certaines femmes l’ont même promis : elles seront bientôt de retour dans la salle de musculation.