L’heure est à l’action pour le président Moetai Brotherson et la ministre de l’Education et des Sports Amélie Oudéa-Castéra Une ministre fraichement nommée, et déjà au cœur d’un cyclone médiatique dans l’Hexagone après ses propos, dès sa prise de fonction, sur l’enseignement public. Concernant les polémiques relatives à la nouvelle tour des juges sur le spot de Teahupo’o, pour le président, elles appartiennent, elles, au passé.

« Au plan local, il n’y a plus de débat, plus de polémique. La solution qui a été proposée a convaincu les Polynésiens. Le déroulé les travaux les a rassurés puisqu’on a eu aucun incident. Les associations étaient là pour observer ce qui se faisait. Les surfeurs passaient devant le chantier pour aller surfer tous les jours », a déclaré le président du Pays.

La nouvelle tour des juges sera livrée au mois de mai et sera donc prête pour la Tahiti Pro. Une répétition générale avant la tenue de l’épreuve de surf des J.O. Concernant les autres infrastructures liées aux Jeux Olympiques, comme les hébergements, le Pays est aussi dans les temps, a assuré Moetai Brotherson.

« On est même en avance » Moetai Brotherson, au sujet des préparatifs de J.O.

« Tout est calé. On a fait le rétroplanning. On l’a revisité avant-hier avec mes équipes. On est même en avance, puisqu’on a livré quasiment un mois à l’avance la passerelle. Cela nous permet de démonter les protections de chantier qui empêchaient les gens de voir la mer quand ils passaient au PK 0. Donc, cet aspect amélioration visuelle, psychologiquement, c’est agréable », a-t-il indiqué.

Après les jeux Olympiques, Tahiti sera encore une terre de sports avec l’accueil des Jeux du Pacifique en 2027. Un nouveau défi de taille pour la Polynésie. « Ce sont nos J.O. à nous. 3 000 athlètes seront là et 5 000 personnes, au total, pendant 3 semaines à Tahiti avec une mise à niveau des infrastructures sportives nécessaires. Avec une logistique d’encadrement et d’accueil qui est un peu celle des J.O., ici, mais à notre échelle », a souligné Moetai Brotherson.

Amélie Oudéa-Castéra devrait, a priori, se rendre en Polynésie aux alentours du 13 juin, date du relais de la flamme olympique.