MMA : Ariimana Lehartel se hisse en demi-finale des championnats du monde amateur

Le troisième jour des mondiaux de MMA amateurs s’est terminé hier soir à Tirana, en Albanie. 500 athlètes, 62 nations, trois cages : les combattants doivent suivre le rythme effréné d’un duel par jour pour aller décrocher le titre mondial.

Cinq aitos composent la délégation tahitienne, avec les frères Ariihei et Ariimana Lehartel, Raiva Baker, Hiro Lemaire et Keoni Terorotua. Seul tahitien à rester en course, Ariimana peut compter sur le soutien de ses deux partenaires d’entraînement, qui se sont inclinés dès leur première rencontre.

C’est la première fois de l’histoire qu’un Tahitien se hisse à ce stade de la compétition. Après sa première victoire contre un Estonien par décision des juges, Ariimana Lehartel enchaîne le lendemain avec un second succès en juniors de moins 71 kg (lightweiht).

Lors de ses quarts de finale, le Tahitien soumet l’Allemand Altin Sénuni, médaillé de bronze en titre, par clé de bras dès le premier round. Une victoire qui lui permet de rentrer dans le top 10 mondial de la catégorie. Une soumission qui lui ouvre les portes de la demi-finale, dès demain, où Ariimana affrontera l’Ukrainien Ivan Yushchenvko.