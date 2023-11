Mihimana Braye veut « aller chercher le deuxième ticket olympique »  

TNTV : La fin de saison se déroule de la meilleure des manières pour toi…

Mihimana Braye : « Au Brésil, j’ai fait le meilleur résultat de ma carrière sur un des challengers séries, la plus grosse compétition dans mon circuit. J’ai fait une finale, et j’ai terminé deuxième derrière un Brésilien. Je ne suis pas passé loin de la victoire, mais je suis super content. Je suis revenu à Tahiti trois jours, et j’ai enchainé sur le circuit régional Hawaii/Tahiti. J’ai eu une épreuve WQS à Sunset, à Hawaii, sur une vague légendaire. J’ai continué sur un bon rythme et j’ai fait une autre finale où j’ai encore terminé deuxième contre un Hawaïen. Deux deuxièmes places, en l’espace de deux semaines, dans deux pays différents, c’est positif. Je suis sur une bonne lancée. Je suis content de mes résultats. Actuellement, il n’y a plus de Français ni de Tahitien dans le CT -le circuit mondial, Ndlr- et je suis pour le moment le meilleur Tahitien classé à l’international ».

TNTV : Quelles sont tes ambitions pour la suite ?

Mihimana Braye : « J’ai plusieurs objectifs dont l’un qui arrive très vite. Je vais partir au Salvador pour une qualification pour les ISA, les Mondiaux qui vont se dérouler en février, pour aller chercher le deuxième ticket olympique, ma qualification pour les Jeux Olympiques. Ensuite, c’est ma qualification sur le CT pour fin 2024. Tout est possible. Je suis toujours qualifiable et sur la bonne vague ».

TNTV : Comment se déroule ta préparation ?

Mihimana Braye : « Elle se fait tous les jours. Cela fait peut-être 10 ans que je me prépare. Là, c’est plus au niveau mental : savoir gérer ses objectifs, les enjeux. Je veux continuer à rester sur ce que j’ai fait ces derniers mois, garder ce rythme. Je me sens confiant. Mentalement et physiquement, je suis prêt. J’ai du bon matériel. Cela peut que bien se passer. J’ai un préparateur mental, en vue des compétitions et pendant les compétitions. J’ai aussi un préparateur physique pour être prêt le jour J (…) J’ai aussi l’équipe de France qui est derrière moi avec quelques coachs techniques (…) On n’est pas tout seul. C’est sûr que c’est nous qui performons le Jour J, mais il y a toute une équipe pour se préparer ».

TNTV : La construction de la tour des juges à Teahupo’o pour les Jeux Olympiques fait beaucoup de bruit. As-tu une opinion sur le sujet ?

Mihimana Braye : « Honnêtement, j’aimerais qu’on trouve des solutions. Teahupo’o, c’est la vague la plus magnifique au monde. Ce serait le meilleur show que l’on pourrait donner là-bas. Je suis positif pour qu’on trouve des solutions et qu’on fera les Jeux Olympiques sur cette vague. Qu’on puisse représenter le fenua, la France et que tout le monde soit content ».

TNTV : Participer aux Jeux Olympiques serait un aboutissement pour toi ?

Mihimana Braye : « C’est un rêve d’enfant. Tahiti, Teahupo’o, là où j’ai grandi…c’est chez moi. C’est là où j’ai appris à faire mes premiers tubes. Les Jeux Olympiques sont l’évènement le plus prestigieux pour un sportif. Ce serait incroyable, surtout à la maison, devant toute la famille et les amis. On travaille pour ».

TNTV : Et si l’épreuve était finalement organisée à Papara comme le souhaite Moetai Brotherson…

Mihimana Braye : « Si c’est à Taharuu, ce n’est pas non plus trop mal. Honnêtement, je suis ouvert à toutes les propositions. Il faut juste que tout le monde soit d’accord et content. On représente la Polynésie au plus haut niveau. Que ce soit Teahupo’o ou Papara, je serai prêt le jour J ».