Shiseido Tahiti Pro 2024 : Mihimana Braye s’en sort in extremis face à Griffin Colapinto

Intenables Polynésiens. Quelques instants après la victoire de Vahine Fierro, Mihimana Braye a fait le show à Teahupo’o face au numéro 1 mondial Griffin Colapinto. Le gagnant des Trials a dû batailler pour aller chercher sa place en seizièmes de finale.

Tout n’a pas été facile pour le Tahitien, mené aux points pendant une bonne partie de son duel, finalement décidé par sa connaissance parfaite du spot de Hava’e.

Lucide, Braye a parfaitement exploité l’inattention de Colapinto, qui bénéficiait d’une avance confortable et de la priorité à 4 minutes de la fin. Deux vagues coup sur coup au nez et à la barbe de l’Américain notées 7.17 et 7.93, pour un total de 15.10 (14.57 pour Colapinto).

« C’est mon deuxième main event ici (…) On va rien lâcher, Vahine a montré l’exemple, on va tout donner » , a-t-il déclaré, en français, au micro de la WSL.