L’AS Vénus candidate à la ligue pro de l’OFC en 2026

Annoncée en juillet dernier, la saison inaugurale du championnat de football pro de l’OFC devrait bien se tenir de janvier à mai 2026. Gianni Infantino et la FIFA ont donné à la confédération leur bénédiction et des financements pour recruter un gestionnaire de ligue, l’objectif étant de former les 8 à 10 clubs de la région – y compris l’Australie et Hawaii – intéressés pour la rejoindre au statut professionnel.

Au programme, des matches organisés en circuit de 6 étapes et des déplacements pris en charge par l’OFC. Reste à savoir si Tahiti, où le football demeure le sport comptant le plus de licenciés, aura une part du gâteau, chaque slot pour intégrer la ligue coûtant plus de 100 millions de francs de budget. L’appel à candidature des équipes étant programmé pour janvier 2025, une réunion d’information à réunissant l’OFC – notamment l’ancien sélectionneur du fenua Patrick Jacquemet – et le microcosme du foot tahitien s’est tenue ce jeudi à la Fédération. L’AS Tefana, l’AS Pirae et l’AS Vénus, qui s’affiche clairement comme candidate, étaient représentés

« Pour nous, c’est vraiment une chance inouïe, il ne faudrait pas qu’on rate cette occasion, souffle le président de la section football de l’AS Vénus Alfred Taputuarai. C’est un devoir d’être candidat. On a demandé à la Fédération Tahitienne de bien nous accompagner, pour aider le football tahitien à grandir, à être plus grand » . Le club disposera, à partir du 1er janvier 2025, de six mois pour nouer des partenariats et ficeler un dossier convaincant l’OFC.

Le changement serait grand – et rapide – pour le football local, dont le pôle espoir n’a été mis en place qu’en juin dernier par la FTF. Outre une académie pour les jeunes joueurs, les clubs candidats devront également disposer d’un stade et de personnel encadrant diplômé. Et le statut de sportif professionnel d’être créé par le biais de l’Assemblée de Polnésie.