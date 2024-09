La Polynesian Boxing Association prépare ses boxeurs pour les Oceania

Le combat le plus attendu de la soirée était la revanche entre Ariitea Putoa et Yoan Vairaa. La jeunesse face à l’expérience. Un duel à sens unique en faveur du boxeur de Mahina. Ariitea Putoa a pris l’ascendant sur son adversaire durant tout le combat, le mettant plusieurs fois au tapis. Malgré la difficulté, Yoan Vairaa a résisté jusqu’au bout des trois rounds. Le pugiliste de Tefana s’est incliné sans surprise face au champion de France et des jeux du Pacifique. « Par rapport au premier combat que j’ai fait, j’ai vu qu’il n’était pas assez physiquement prêt. Donc j’ai fait un peu de forcing. Je crois que ça l’a déstabilisé. Au deuxième round il a changé de tactique, il a commencé à boxer un peu plus léger. J’ai des combats internationaux, beaucoup de championnats gagnés. J’ai peut-être plus de 160 combats quand même. Chapeau Yoan quand même. »

Ariitea Putoa, vainqueur en +92kg. Crédit : Tahiti Nui Télévision

Chez les lourds, le combat oppose Miti Ihorai Brotherson et Douglas Tunoa. Un duel qui ne va pas jusqu’à la fin du temps règlementaire. Au deuxième round, le sociétaire du Akau Boxing Club met la pression sur son adversaire et réussit à le faire compter. Le coach du Warrior boxing fait le choix de préserver son boxeur en demandant à l’arbitre l’arrêt du match. Tunoa remporte donc le 9ème combat de son palmarès. « Je travaille beaucoup en force et précision. c’était quand même dur. Mon adversaire s’est bien entraîné et moi aussi ».

Les galas de boxe s’enchainent pour la PBA : un tournoi aux Raromatai dans deux semaines et une soirée internationale le 4 octobre où nos élites affronteront des pugilistes australiens.