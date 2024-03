Kauli Vaast qualifié pour les demi-finales du Championnat du Monde ISA

Le surfeur Kauli Vaast, d’ores et déjà assuré de participer aux Jeux Olympiques, s’est qualifié, ce vendredi à Porto Rico, pour les demi-finales du Championnat du Monde ISA. Deux autres Français, Joan Duru et Marco Mignot sont également encore en lice. Et l’un des deux remportera lui aussi un ticket pour les J.O.