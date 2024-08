Kauli Vaast : objectif champion du monde de surf

De retour au fenua, le champion olympique Kauli Vaast est revenu sur Rester les pieds sur sa victoire. Une médaille qui lui a demandé beaucoup d’efforts. « J’ai tout donné depuis que je me suis qualifié (…) Ça a demandé beaucoup de travail. Maintenant, je sais comment on peut faire. Je pense que lorsqu’on a un objectif, on met toutes les chances de notre côté ». Il dédie sa victoire à trois territoires : la France, mais aussi Tahiti où il a grandi et la Nouvelle-Calédonie dont est originaire sa mère. « J’ai du sang calédonien, et forcément c’est pour les trois ».

Parti dans l’hexagone avec Jérémy Flores, coach et manager, pour assister à la cérémonie de clôture, Kauli a enchainé les interviews et rencontré les plus grands. « Je ne pensais pas qu’autant de monde avait suivi. De voir autant de personnes me reconnaitre dans la rue (…) C’était magnifique. J’ai eu un accueil de fou, des surprises à chaque fois. J’ai enchainé les médias, le club France. C’était juste magnifique, incroyable (…) Quand j’étais à paris, j’ai eu la chance de participer à des événements qui m’ont mis à une place où normalement, je ne suis pas. À la finale de basket, je me suis retrouvé à côté d’Antoine Dupont, Léon Marchand et c’était marrant parce que quelques jours avant, je n’avais pas de médaille et je ne pensais pas être là (…) On a un peu gardé contact. Ce sont des personnes que j’admire, qui m’ont boosté. »

Un voyage entaché par une polémique, la compagne de Hira Teriinatoofa regrettant que son mari n’ai pu accompagner le médaillé. « Jeremy est venu parce qu’il est manager. Il avait des choses à faire des rdv là-bas, explique Kauli. Ça aurait été formidable d’avoir tout le monde, mais c’était compliqué. »

De retour, Kauli garde « les pieds sur terre ». « Je sais que je rencontre beaucoup de personnes, j’ai des opportunités, pourquoi pas, mais il faut rester concentré ». Le surfeur va donc reprendre les entrainements et se préparer à sa prochaine compétition : la Corona Fidji pro. « Le but, c’est de se qualifier et faire champion du monde. Ça me donne encore plus envie de faire les QS et me qualifier dans les CT et pourquoi pas un jour comme Vahine gagner les CT à la maison ».