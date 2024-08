Kauli Vaast, le retour du héros

Le héros de tout un peuple a retrouvé ses terres. Kauli Vaast est de retour au fenua après avoir séjourné plusieurs jours à Paris où il a aussi été accueilli par une liesse populaire. Le champion olympique a également multiplié les rendez-vous médiatiques dans l’Hexagone lors desquels il a brillé.

« Ça m’a permis de vivre la fin des Jeux. Ça n’arrive qu’une fois dans une vie, donc j’en ai profité. Il y a aussi eu tout le parcours médiatique. C’était une expérience incroyable, mais je suis content de rentrer », a déclaré le surfeur de la Presqu’île.

Auréolé de son nouveau statut, Kauli Vaast a eu l’occasion de rencontrer les plus grands athlètes français de ces Jeux : « Le fait d’être entouré de champions qui ont marqué l’histoire, comme Léon -Marchand, Ndlr- qui a gagné 4 médailles d’or, ça fait chaud au cœur (…) et ça motive. Pourquoi ne pas essayer de participer à tous les Jeux dans les années à venir ? »

Il a aussi pu mesurer l’engouement des fans lors de sa venue au Club France. « Beaucoup de personnes ont regardé le surf. J’ai été étonné (…) C’était assez impressionnant de voir autant de personnes heureuses que j’ai gagné (…) Il y a un peu plus de gens qui me reconnaissent en France », a-t-il souri.

Le premier médaillé d’or olympique de l’histoire du sport polynésien est aussi revenu sur la séquence de surf sur la Seine, « un projet qui s’est fait en 24 heures » : « Jamais je n’aurais pensé faire ça (…) sauf que j’avais une planche de Teahupo’o. C’était un peu à ‘l’arrache’ mais c’était ‘méga’ ».

Dans les jours qui viennent, Kauli Vaast n’aspire qu’à une chose : « se poser ». « C’était un marathon assez compliqué à gérer. Je n’ai pas eu un moment pour me reposer depuis la compétition. Je n’ai pas arrêté (…) Je réalise petit à petit », a-t-il confié.

Fans, famille et amis. Ils étaient nombreux à l’aéroport de Faa’a, ce jeudi soir, pour accueillir l’enfant prodige. « Je suis contente qu’il soit rentré », a indiqué sa grand-mère, « Mamie Alice ». « C’est une fierté d’avoir son frère qui a gagné les Jeux Olympiques », s’est de son côté félicité le frère du champion, Naiki.

Le président de la Fédération Tahitienne de Surf était aussi présent. « Il faut qu’il garde cette humilité (…) C’est ce qu’on aime. Et il répond bien aux questions et n’en fait pas trop (…) Il a fait le job. C’est une belle image de la Polynésie. On ne peut être qu’être fier », a conclu Max Wasna.

Un évènement pourrait être organisé dans les jours qui viennent à la Presqu’ile pour que la population locale puisse, elle aussi, fêter son aito.