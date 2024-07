JO : les surfeurs de l’équipe de France « motivés à 2000 % »

Ils sont 4 à représenter la France, mais aussi la Polynésie, sur le spot du PK 0. Les locaux Vahine Fierro et Kauli Vaast, ainsi que Johanne Defay et Joan Duru. Des athlètes qui ont lutté durant de très longs mois pour décrocher leurs qualifications pour l’évènement sportif de l’année.

A quelques jours du coup d’envoi de l’épreuve de surf des JO, les 4 athlètes sont affutés et n’attendent qu’une chose : se battre pour une médaille. « On a un super groupe. Deux plus anciens et deux plus jeunes (…) On vient des îles, d’un peu partout : la Réunion, Tahiti, la métropole. C’est ce qui fait la beauté de notre groupe, notre force (…) On peut être fiers, cette équipe a de la gueule », sourit Jérémy Flores.

« Pouvoir être ici à Tahiti pour représenter la France, son pays, c’est quelque chose qui n’arrivera surement plus jamais dans leurs vies. Il faut profiter de ce moment-là. Ils ont à cœur de bien faire (…) On espère avoir tout le mana et toutes les bonnes énergies pour que le Seigneur nous envoie des vagues », ajoute l’entraîneur de l’équipe.

Vahine Fierro dit ressentir une « bonne préssion » à quelques jours du début des JO. (Crédit: TNTV)

« Je suis super contente. C’est une première pour moi. C’est la plus grande compétition au monde », souligne de son côté Vahine Fierro qui dit ressentir une « très bonne pression » : « J’ai envie de donner le meilleur de moi-même, de n’avoir aucun regret pour mon pays, pour ma famille (…) J’adore être dans cet environnement. C’est ce qui me permet de grandir (…) Je suis où j’ai toujours rêvé d’être ».

Récente vainqueure de la Tahiti Pro sur le spot, la jeune surfeuse apparaît comme l’une des favorites au titre. Elle connaît parfaitement la vague de Teahupo’o, une houle qui change cependant « constamment » : « Il faut s’adapter, changer de planche, lire l’océan tous les jours pour pouvoir se connecter à la vague »

Autre habitué du spot et prétendant à la plus belle des médailles, Kauli Vaast est, lui aussi, serein. « C’est quelque chose de précieux de pouvoir faire les Jeux, en plus à la maison. Il faut profiter de tous ces moments, être à fond (…) Je n’ai qu’une envie, c’est de surfer (…) On est tous motivés à 2000 % », dit-il avec un grand sourire : « Il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, Vahine et moi, et c’est une chance incroyable (…) C’est vraiment cool ».

Kauli Vaast veut « profiter de tous ces moments« . (Crédit TNTV)

Une partie des meilleurs surfeurs mondiaux seront engagés dans ces JO et « beaucoup de grandes nations ». « Sur le papier, on ne peut pas dire qu’on est favoris », en conclut Jérémy Flores, « mais c’est ce qu’on veut avoir : c’est bien d’être un peu en outsiders ».

« Celui qui va réussir, c’est celui qui aura la meilleure connexion avec le spot (…) Je leur dis : ‘allez respirer un peu cet air pour pouvoir faire quelque chose d’unique’ (…) C’est spécial les compétitions, ici, à Teahupo’o », lance le Réunionnais qui s’était imposé en 2015 lors de l’épreuve tahitienne du Tour Mondial.

Durant les prochains jours, les 4 surfeurs de l’équipe de France vont poursuivre les entraînements, mais à petite échelle. « Ce sont les répétitions. Le gros du travail a déjà a été fait », indique Jérémy Florès.