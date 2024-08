JO 2024 – La Française Johanne Defay se qualifie pour les demi-finales

En quarts de finale, la Française Johanne Defay a affronté la Hawaiienne Carissa Moore. Adoptant la même technique qu’en début de journée face à Vahine Fierro, Johanne a enchainé les vagues, privilégiant les manœuvres, et construisant son score petit à petit. À 10 minutes, Johanne affichait un score total de 10.34. Carissa, de son côté, a choisi d’attendre LA vague de la série.

Mais c’est difficilement qu’elle a obtenu un score global de 6.50. La championne en titre, médaillée d’or à Tokyo en 2020, est donc éliminée.

« Je n’aurais pas pu imaginer un meilleur endroit pour terminer ma carrière.« Carissa Moore

Carissa Moore avait annoncé en début d’année qu’elle se retirait du CT. L’épreuve de surf des JO était donc sa dernière compétition, et c’est en larmes, mais sans regrets, que la surfeuse de Hawaii a répondu aux questions des médias. « Je n’aurais pas pu le faire d’une autre manière. (…) Le processus a été tellement amusant. (…) Je suis vraiment fière de mon parcours à l’arrière-plan. (…) Évidemment, je suis vraiment triste de ne pas continuer et pouvoir représenter ma maison et ma famille encore une fois. Mais je suis vraiment reconnaissante. Je n’aurais pas pu imaginer un meilleur endroit pour terminer ma carrière. Je vais me donner du temps pour me reposer. (…) Je suis fière d’avoir tout donné. Je veux exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont été là pour moi et m’ont soutenue, pas seulement dans cette tournée, mais toute ma vie. »

Johanne Defay et Carissa Moore. Crédit : Ben Thouard / AFP

« Avec Carissa, on a souvent logé ensemble, c’est une de mes meilleures amies sur le Tour, a réagi Johanne Defay. C’est une redoutable compétitrice. C’est la meilleure surfeuse du monde à mes yeux. Peut-être, le fait d’avoir fait moins de compétitions cette année, c’est plus compliqué pour elle, mais c’est la meilleure. Je suis contente. (…) Je vais me battre pour cette médaille. »

Johanne Defay affrontera Caroline Marks, classée 2e au CT, en demi-finale. « On verra les conditions. Aujourd’hui c’est plutôt cool pour moi (…) On verra. Caroline Marks m’a souvent battue ».