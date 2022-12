Hiva Nui Tournament MMA, ça commence ce vendredi

Le rendez-vous international de MMA regroupera les championnats de Polynésie juniors et un tournoi de poids-lourds avec en tête d’affiche : Loïc Tautu, Maui Teriinohorai et deux combattants du Pacifique. Au total, sur deux jours, plus de vingt combats s’enchaîneront.

Les premières pesées se sont déroulées ce matin dans la salle Louis Babo Aitamai.

Demain, toutes les finales s’enchaîneront ainsi que trois combats qui opposeront nos meilleurs Polynésiens à leurs cousins du Pacifique. Avec en bonus, la présence exceptionnelle d’un combattant de l’UFC, Carlos Ulberg.

Les finales du samedi soir seront diffusées sur TNTV le 23 décembre à partir de 22h.