Hinavainui Malfatti, l’étoile montante du football féminin tahitien

Considérée comme la footballeuse tahitienne la plus douée de sa génération, Hinavainui Malfatti 16 ans, espérait bien faire briller son équipe aux Iles Fidji.

Originaire de l’ile de Moorea, cette surdouée du ballon rond rêve depuis toute petite de participer à une Coupe du Monde. Mais seulement quelques secondes après ses débuts officiels dans le tournoi qualificatif au mondial de la zone Océanie, elle est frappée par un coup dur : « Pendant ces trois minutes de jeu, j’étais bien. Je ne pensais vraiment pas que ça allait s’arrêter là… »

Hinavainui est blessée. Elle est évacuée hors du terrain : « C’est une blessure assez importante parce que ce sont les ligaments internes et externes qui ont été touchés, explique le kinésithérapeute de l’équipe, Ladys Mahinepeu. Je suis là pour elle, pour la surveiller et la remettre en état. »

« C’est très dur à digérer, confie la championne. Ce qui m’intéresse le plus c’est le football. De jouer sur le terrain, de tout casser, tout gagner. Et là, je veux vite me rétablir pour rejoindre mes coéquipières. »

Suivis de très près par l’œil expert de Ladys Mahinepeu, Hinavainui reste déterminée à refouler la pelouse de Suva. « J’ai vraiment confiance en Ladys. J’espère qu’il me dira que je peux jouer la demi-finale. Ce petit message est adressé à mes joueuses : j’espère vraiment qu’elles vont gagner les quarts de finale pour que je puisse les rejoindre en demi-finale et quon puisse gagner cette compétition. On y croit !

Dans l’attente d’un feu vert officiel, la virtuose du club métropolitain de la Roche sur Yon sera ce vendredi présente en tribune pour encourager ses sœurs d’armes.

À 3 victoires d’une qualification pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans, les Hine Taure’a affronterons l’équipe des Samoa pour une place dans le dernier carre de la prestigieuse compétition océanienne.