Hawaiki nui solo : 91 km attendent les rameurs

Comme sa grande sœur la Hawaiki Nui Vaa raromataì, la Hawaiki nui vaa solo se déroulera en trois étapes et sur trois jours.

Pour la 1ère étape, les participants auront 22 km à parcourir entre Tautira et Hitia’a.

La seconde étape se déroulera entre Hitia’a et Mahina, une course longue de 28 km.

Et la dernière étape enverra les rameurs depuis Mahina jusqu’à Taahiamanu à Moorea. Ce sera le plus long tronçon : 43 km.

Le projet avait été mûri, il y a quelques années déjà, par le concepteur même de la Hawaiki nui Vaa. C’est finalement en 2022 que cette course V1 va voir le jour. “La personne qui a mis en place c’est donc mon papa, raconte Tutu Maamaatuaiahutapu, présidente du comité organisateur de la course. Il est parti trop tôt. Il n’a pas pu terminer son projet. J’ai sorti ce dossier du placard pour retravailler dessus avec certains rameurs. Mon fils est peperu. C’est lui qui a proposé de faire la partie de Tautira jusqu’à Moorea pour faire que de la glisse. Non seulement de la glisse mais aussi prendre plaisir au va’a.”

Grâce aux sponsors, à l’appui des communes et du Pays, l’organisation de la Hawaiki Nui Solo est rendue possible. Au total, 14 bateaux officiels sont mobilisés pour la course, 4 bateaux secouristes ainsi que la gendarmerie et les communes concernées. Et le navire Tahiti Nui aura pour mission de ramener les V1 depuis Moorea vers Tahiti.