Handball : la sélection tahitienne prête pour le Costa Rica

Dans la salle d’Excelsior, on enchaine les exercices pendant des heures. A l’approche du grand départ, le groupe intensifie la préparation. Objectif : créer un socle solide prêt à affronter l’élite mondiale de leur génération. “On est une équipe beaucoup plus soudée, qui a mûri au niveau du mental et qui au niveau de la base handbalistique, a pris beaucoup plus d’assurance, estime l’entraîneur de la sélection, Heipuru Barff. Par contre, on sait qu’en face de nous on va avoir de grandes nations, donc l’objectif est bien sûr de gagner, on ne part pas pour perdre, mais on reste quand même lucides sur le niveau de la compétition. Le but c’est de montrer une belle image et de montrer que Tahiti sait jouer au handball et que Tahiti peut jouer les les trouble-fête”.

Cette compétition au Costa Rica verra s’affronter tous les vainqueurs de chaque zone intercontinentale. On y retrouve : le Nicaragua, la Géorgie, la Guadeloupe, le Nigeria et Tahiti. Du haut de ses deux mètres, le gardien de but Eldad Tauraa compte bien bousculer ses futurs adversaires. “On s’attend à de grands gabarits plus expérimentés que nous mais on va essayer de montrer ce qu’on vaut aussi.”

L’équipe tahitienne est constituée de 14 joueurs issus de 4 clubs de Tahiti et 2 de Moorea. Vehiatua Poareu est licencié au club de Punaruu, il a également été titulaire aux îles Cook. Il a su trouver sa place au sein de l’équipe. “J’ai commencé le handball à 8 ans. Ce qui m’attire c’est le fait qu’il y ait un minimum de contact. C’est un sport de contact. Il faut de la détente, une puissance de tir et un jeu technique assez élevés pour pouvoir gagner. Même si on est petit, on a toujours sa place au handball. C’est juste qu’on a peut-être des difficultés mais chacun a sa place au handball.”

Nos jeunes s’envoleront vendredi 3 mars en direction du Costa Rica. Ils auront une semaine pour s’acclimater et prendre leurs marques.