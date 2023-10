Handball : Les jeunes Tahitiennes médaillées d’argent au IHF Trophy

Le Handball féminin du fenua a de beaux jours devant lui. Les U17 et U19 tahitiennes ont terminé sur la seconde marche du podium du Trophée IHF de la zone océanienne à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Si elles ne sont pas qualifiées au Trophée IHF Intercontinental, elles peuvent toutefois se satisfaire de performances solides malgré la défaite face au pays hôte.

Les U19 ont ainsi battu les Îles Cook (18-5) et l’Australie (25-7) pour finir leur tournoi de la plus belle des manières. Contre les Aussies, les Aito Hine n’ont encaissé qu’un seul but en deuxième mi-temps.

Les U17 ont également terminé 2es de la compétition derrière la Nouvelle-Calédonie (Crédit : Jun Tanlayco)

Les U17, elles, ont fini leur tournoi sur un match nul face à la Nouvelle-Zélande (17-17). Un résultat suffisant pour leur assurer la seconde place.

Revivez la cérémonie de clôture en vidéo :