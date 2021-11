Football : Dragon, Pirae et Tefana en tête de la ligue 1

Après plus de 4 mois sans disputer un seul match officiel, les protagonistes de la ligue 1 ont enfin pu reprendre leurs bonne vielles habitudes.

Depuis le premier weekend de novembre, 3 journées de championnat ont au total été disputé.

De quoi satisfaire tous les amoureux du ballon rond. Samuel Garcia, entraineur de l’AS Venus, se dit “content de reprendre”. “Comme je disais aux garçons, ça fait plaisir de revenir à la maison. Les familles sont là dans la tribune, la tribune est ouverte. Aux joueurs de faire le travail, de mettre beaucoup de sérieux comme ils ont pu le faire en métropole.”

Cette saison, 12 clubs batailleront pendant 22 journées pour s’accaparer le titre de champion de Polynésie.

Parmi les équipes les mieux engagées, l’incontournable double tenant du titre, Pirae.

En remportant aisément leur trois premières confrontations, les hommes de Naea Bennett occupent pour le moment le siège de leader. Mais la saison reste encore très longue et l’écart de niveau se resserre. “Je sais que cette année il y aura beaucoup de clubs qui ont fait de bons recrutements également donc j’espère qu’on sera 3 ou 4 clubs à se disputer le titre. Ce sera beaucoup plus intéressant pour le suspense et pour le championnat.”

À égalité de points du leader et en s’illustrant lors de leurs 3 premières sorties, Tefana et Dragon compte bien donner du fil à retorde aux coéquipiers d’Alvin Tehau. “Je pense qu’on fera du beau boulot cette année. Avec l’équipe qu’on a ici actuellement je pense qu’il y a beaucoup à jouer.”

À noter que le vice-champion en titre Venus a également extrêmement bien négocié ses débuts.

En remportant cette semaine leur 2 matchs en retard face à Punaruu et excelsior, les protégés de Samuel Garcia réalisent pour le moment un sans-faute.

Au classement et après 3 journées, Dragon, Pirae et Tefana se partagent le siège de leader. Toujours invaincue, Pueu est 4ème à 2 longueurs. Venus Central sport et Tiare Tahiti occupent quant à eux le ventre mou.

En seconde partie de tableau et malgré 3 défaites aux compteurs, les deux promus Temanava et Punaruu ont fait une entrée remarquée parmi l’élite.

Enfin, comme l’an passé, l’Olympic Mahina, Excelsior et Mataiea vont devoir batailler pour éviter à leurs supporters la relégation.

Tous à vos agendas vendredi et samedi prochain aura lieu la 4ème journée de championnat !