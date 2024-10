Félix Bourgoin, Miliani Simon et Tuariki Bellais nouveaux maîtres de Taapuna

La 30e édition de la Taapuna Master a couronné ses nouveaux champions ce dimanche. Trois riders ont signé leur première victoire sur la mythique compétition de Punaauia, dans des vagues à la hauteur de l’événement : Miliani Simon et Félix Bourgoin en surf, et Tuariki Bellais en bodyboard.

Dans un duel de petites sœurs en finale, Miliani Simon a pris le dessus sur Kohai Fierro, déjà finaliste l’an passé. La cadette de Kahili lance parfaitement sa finale grâce à une vague notée 8.50. La surfeuse de 13 ans s’assure un backup de 5.00 pour l’emporter avec un solide 13.50.

Chez les messieurs, Félix Bourgoin frôle la note parfaite de 20 sur 20. Avec un total de 19.44, il prend le meilleur Hauroa Maiotui. « C’était cool de faire une finale avec un copain, on connaît depuis carrément longtemps. On s’entraîne tout le temps ensemble, sourit le gagnant du jour. À chaque fois qu’on vient à ce spot, c’est toujours ensemble et on pousse nos limites » .

En bodyboard, Tuariki Bellais bat Hakahei Huuti grâce à un score de 15.93. « Ça fait 4 ans que je fais cette compétition et j’ai toujours voulu gagner. C’était mon rêve et c’est devenu réalité. Je me suis battu pour ça. Maintenant, la victoire est à nous. Ici, à Taapuna, je suis fier. Je suis fier de moi, fier de nous tous, fier du club » .

Les surfeurs se retrouveront les 9 et 10 novembre pour la troisième et dernière étape du Tahiti Open Tour.