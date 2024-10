Bruce Gobrait, 9 ans, en route pour la Cambridge BMX Race 2024

Champion de Polynésie et vainqueur de la coupe de Tahiti 2023, Bruce Gobrait, 9 ans, est surclassé dans la catégorie U11 cette année : « Je m’entraîne dur. (…) Je vais tout faire pour arriver en finale, je veux gagner cette course ».

Le jeune challenger a de grandes ambitions. Il a déjà remporté en Nouvelle-Zélande la Cambridge Race 2023 en U8, une première dans l’histoire du BMX polynésien. Et il compte bien défendre son titre cette année. Le Tahitien affrontera l’élite de Nouvelle-Zélande, d’Australie, et le numéro 3 mondial.



Bruce doit cependant faire face au coût élevé du déplacement. Mais bien déterminé à s’y rendre, il participe aux levées de fonds organisées par ses parents. Le coût total du déplacement pour cette compétition s’élève à 1 million de francs, et la récolte de fonds n’est pas toujours facile. Mais son père Rocky ne baisse pas les bras. Les résultats prometteurs de son fils sont un moteur pour lui : « C’est top de voir Bruce évoluer comme ça. Il s’est fait beaucoup d’amis avec le BMX, il améliore son anglais… C’est vraiment positif d’aller en Nouvelle-Zélande. (…) J’ai aussi demandé au territoire qu’il fasse un geste pour aider nos jeunes, il n’y a pas que Bruce, il faut les soutenir. On ne demande pas des millions, mais juste un geste. Pour l’instant, on n’a rien, donc on se débrouille. Merci aux amis et aux sponsors qui soutiennent nos petits champions ».

Surclassé au fenua, Bruce évolue parmi des pilotes plus expérimentés que lui, mais en Nouvelle-Zélande, il affrontera des kiwis de son âge.

Départ prévu pour le 20 octobre. L’athlète s’entrainera sur le circuit de Cambridge avant la compétition les 25 et 26 octobre. Il participera ensuite aux Océania en février 2025.