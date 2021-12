BMX : derniers tours de piste de l’année 2021

L’arrêt momentané des compétitions et des entrainements à cause de la covid n’a pas freiné leur motivation. Les pilotes de BMX se sont retrouvés sur la piste et les bosses. Pas de compétition au programme mais des runs et des figures pour le plaisir et pour fédérer autour de la discipline.

Jason Chonfont, à tout juste 21 ans est entraîneur du Riding team Tahiti : “On est trois ou quatre ici sur Tahiti à avoir cet âge-là, moins de 30 ans. C’est assez compliqué et c’est pour ça qu’on est contents d’avoir des petits jeunes qui viennent un peu reprendre le flambeau”.

Les clubs ont perdu des licenciés au fur et à mesure des restrictions. Les férus du vélo comptent sur les plus jeunes pour que le BXM perdure. La piste de Fei pi avec ses bosses et ses virages est un terrain de jeu idéal pour apprendre et progresser en vitesse et technique. “On essaie de faire des compétitions pour que ça continue de rouler. L’année prochaine je pense que les gens vont revenir, pour les premières coupes de Tahiti”, espère Calvis Mamate, pilote.

Les sportifs se sont affrontés en 4 manches avec la même rigueur que pour décrocher un titre. Et tous avaient en tête pour ces derniers tours de piste de l’année, la reprise de la coupe Tahiti nui. La première manche est prévue au mois de février.