Beach Soccer : les Tiki Toa se préparent aux éliminatoires de la Coupe du Monde

Dans ce tournoi océanien, ils seront opposés à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Fidji et aux Salomon, le pays hôte. La sélection tahitienne enchaine donc les entrainements intensifs sur le sable du centre technique de la Fédération tahitienne de Football.

L’équipe compte les cadres habituels, très expérimentés, et deux nouveaux joueurs : Flavien Otcenasek et Heimaru Terorotua.

Pour l’entraineur des Tiki Toa, Teva Zaveroni, l’objectif est affiché : tenter de décrocher une 8e qualification d’affilée à la coupe du monde de Beach Soccer de la Fifa : « Il faut penser au futur et comme cette année on s’était déjà déplacés avec des joueurs cadres, ils n’ont plus de congés. C’est dur de partir deux fois dans l’année. (…) On par avec un staff réduit en fonction des financements de la Fédéraiton qui a déjà beaucoup dépensé en fonction des sélections (…) On s’adapte à la situation et on est là pour travailler et qualifier notre pays pour la prochaine Coupe du Monde ».