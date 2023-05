Basket-ball : la fédération tahitienne forme ses futurs entraineurs

Pour la plupart, ce sont des anciens joueurs, des éducateurs ou tout simplement des parents d’athlètes. Et tous ont une passion commune : le basket-ball. Ils se retrouvent sur le terrain pour des exercices techniques afin de s’approprier les bons gestes. Viennent ensuite les mises en situation : à tour de rôle, les futurs entraineurs encadrent un groupe. Il faut donc savoir donner les bonnes consignes. Pour cette étape, la communication est un élément clé pour la réussite. « J’essaie de faire participer tout le monde. À chaque séance, il y a des débriefings où chacun donne son point de vue de ce qu’il a ressenti techniquement. C’est important parce que ce sont eux qui vont transmettre leur savoir aux autres générations, et la communication est essentielle pour une bonne transmission. Il faut bien communiquer, montrer les bons exercices et les expliquer » indique Georgie Adams, directeur technique de la fédération tahitienne de basket-ball.

« J’ai commencé à entrainer cette année, et je prends les ‘babies’. Ce sont les tout premiers qui commencent à jouer au basket. Donc il faut mettre de bonnes bases sur ces joueurs-là pour que quand ils montent de catégorie, ils savent déjà dribbler, passer ou shooter. Avec les petites astuces que Georgie nous donne, on essaie de mettre en place des entrainements un peu plus techniques » ajoute Steeve Aumeran, éducateur de basket-ball.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Dans le club de Tefana, 6 éducateurs suivent ce programme. Objectif : acquérir les fondamentaux pour les transmettre aux plus jeunes à travers des jeux sportifs et en utilisant un langage approprié. « C’est enrichissant dans le sens où on nous corrige sur nos manières de faire. Et c’est important pour nous qui apprenons les bases aux élèves » déclare Hina Brodien, présidente de Tefana section basket-ball.

Les futurs coachs auront trois étapes à franchir, en tout 120 heures de formation réparties sur 6 mois. À terme, ils seront habilités à gérer toutes les catégories allant des poussins jusqu’aux séniors, ainsi que les équipes de sélection.