Tai’ara pro, une plateforme pour faire matcher stagiaires et entreprises

Si vous êtes étudiant, ou simplement en formation, peut-être êtes-vous en ce moment en pleine recherche de stage… Professeur d’espagnol à Tahiti, Teiva Haapuea, vient de lancer un site internet, Ta’iara Pro, pour faciliter la mise en relation des apprenants et des entreprises. « En étant prof en métropole, en Polynésie, dans le privé, le public, et jusqu’aux iles Marquises, j’ai été confronté à des élèves qui, au moment des périodes de stage, étaient en difficulté, raconte-t-il. Il y avait plein de freins à ce que les enfants trouvent un stage qui corresponde à leur formation. Il y avait des élèves qui ne trouvaient pas de stage et que les professeurs devaient aider et d’autres qui trouvaient de super stages parce que tonton ou tatie avait un super boulot. »

Les élèves à besoin éducatif particulier, ou porteurs de handicap, rencontrent aussi des difficultés. Avec sa plateforme Tai’ara pro, l’objectif de Teiva est d’apporter plus d’équité, d’inclusion et un véritable accompagnement. « J’ai une consultante qui intervient en entreprise pour expliquer, détailler et accompagner les entreprises pour les élèves singuliers, porteurs de handicap ou à besoin éducatif particulier. »

Le site internet propose de nombreux outils : un générateur de CV automatisé, un suivi des demandes de stage, mais aussi un assistant utilisant l’intelligence artificielle… « Il utilise une IA du type ChatGPT et aide à trouver l’inspiration pour une lettre de motivation. C’est entièrement sécurisé : on ne peut pas dévier et demander des choses étranges à cet assistant intelligent. Les tests sont très concluants. »

« On n’est pas là pour se faire de l’argent. Les frais vont aider à soutenir les élèves financièrement »

L’inscription à la plateforme Tai’ara pro est gratuite pour les étudiants, mais payante pour les entreprises. « On n’est pas là pour se faire de l’argent. On fait payer un abonnement aux entreprises pour qu’elles publient des annonces sur le site. (…) Les entreprises vont m’aider à aider les élèves. Les frais d’abonnements vont m’aider à soutenir les enfants financièrement pour prendre en charge une partie ou l’intégralité de leurs frais de transport ou de restauration. Sur le site il y a aussi un onglet de demande de prise en charge. » L’option n’a pas encore été activée, car Teiva attend de recueillir suffisamment d’argent pour pouvoir aider les premiers étudiants qui en feront la demande.

Lancé officiellement le 19 février, Tai’ara pro compte à ce jour 11 entreprises inscrites. Des sociétés qui ont la possibilité via cette plateforme, de cibler leurs besoins. Même chose pour les étudiants qui peuvent définir précisément le type de stage recherché. De quoi obtenir le match parfait…