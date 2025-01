Le Centre de transfusion sanguine fait le plein pour les fêtes

Fêtes de fin d’année riment avec solidarité. Des valeurs essentielles pour le Centre de transfusion sanguine du CHPF qui a enregistré ces derniers jours une affluence record.

Un don de soi auquel les polynésiens restent attachés. « Les Polynésiens sont généreux et viennent donner dès qu’il y a un appel. On est entre 6000 et 7000 donneurs, un peu plus de femmes, 55% de femmes, 45% d’hommes » , indique le Dr Xavier Chamillard, chef du Centre.

« La dernière fois que je suis venu, c’était en 2010 (…) la femme qui est assise là-bas, c’est ma femme. C’est elle qui a dit aujourd’hui, on fait une bonne action » , sourit un donneur.

Rappelons qu’un seul don de sang peut sauver jusqu’à trois vies. Une raison de plus pour franchir le pas.