Inauguration d’une fresque murale au CTS

Cette action rentre dans un projet solidaire conduit par l’association des donneurs de sang de Polynésie française (l’ADSP) en collaboration avec LDS Charities, la branche humanitaire de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Cette fresque réalisée par le graffeur Jops permettra d’égayer la salle d’attente et ainsi le quotidien des malades. Ce groupe de solidarité a également fait le don d’équipement médical qui permettra à l’ADSP d’améliorer sa capacité d’intervention au sein des donneurs de sang, ainsi que de renforcer sa structure mobile.

Julien Broult, le chef de service du centre de transfusion sanguine du CHPF en a profité pour faire le point de situation sur la collecte de sang durant cette période de crise sanitaire : « C’est stressant, c’est tendu… Les donneurs ne viennent pas comme avant le confinement. Donc la situation est toujours délicate, il faut gérer ça au quotidien. Mais heureusement, les gens de Polynésie sont des gens extraordinaires et ils viennent lorsque je les appelle. Je n’ai pas de gros soucis d’approvisionnement, mais c’est vrai que l’activité est toujours soutenue. On transfuse toujours autant en Polynésie française, donc je demande aux donneurs de sang de venir régulièrement, 4 fois par an pour les femmes et 6 fois par an pour les hommes ».