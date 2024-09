Intégrer la médecine traditionnelle aux pratiques modernes : « une évidence »

Depuis plus de 23 ans, le docteur Eric Parrat, pneumologue, travaille étroitement avec l’association Hauruuru pour faire reconnaitre les vertus de la médecine traditionnelle polynésienne. Certains professionnels de santé, formés à la médecine moderne, reconnaissent l’importance d’ouvrir leurs horizons à d’autres approches.

Une tendance accentuée par les conséquences de la crise COVID. « C’est une demande maintenant de plus de 70% des professionnels de santé (…) et aussi une demande des tradipraticiens (…) plus les jeunes médecins polynésiens. Tout cela fait une fusion qui est absolument exceptionnelle », souligne Eric Parrat.

Des ateliers de discussions étaient proposés lors de ce séminaire portant sur diverses thématiques comme l’alimentation, l’obésité, l’hypnose, mais aussi la langue et la culture polynésienne.

« C’est primordial d’intégrer la culture au centre de nos pratiques de soins. C’est juste une évidence. D’abord, je rencontre les patients et, en fonction des problématiques qui sont exprimées, je vais proposer de rencontrer les tradipraticiens. Parfois cela peut être en individuel, et parfois, on peut fonctionner ensemble sur des séances d’hypnose. Le tradipraticien, lui, va faire son massage énergétique qui va permettre d’augmenter les sensations hypnotiques et le bien-être du patient », explique l’une des professionnelles de santé présente.

Pour le docteur Parrat, le succès de la médecine intégrative est une grande source de satisfaction. Il espère initier un changement profond du système de santé avec le soutien du gouvernement.

« On a montré que quand on est malade, on vient avec ce que l’on est. On vient avec sa culture et il est nécessaire d’associer la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle, car c’est un tout. C’est ce qui est fait à l’hôpital avec les tradipraticiens (…), les personnels de santé, les médecins », se félicite le ministre de la Santé, Cédric Mercadal.

« On s’est mis tous ensemble, le monde des tradipraticiens, et le monde de la médecine conventionnelle (…) et l’on se rend compte 20 ans après que ça donne un résultat extraordinaire et que la planète entière s’intéresse à ce que nous faisons », ajoute le docteur Parrat.

Le savoir ancestral s’insère donc peu à peu dans le quotidien de l’hôpital et du monde de la santé. Un retour aux sources grâce au concept du Vaa Ora.