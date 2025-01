Dry January 2025 : une pause pour repenser sa consommation d’alcool

Adeptes de la sobriété pour entamer 2025, tenez-vous prêts. Le défi Dry January, troisième organisé au fenua, est « on » jusqu’au 31 janvier, un an après une participation remarquée. En 2024, plus de 250 personnes, majoritairement des femmes âgées de 25 à 40 ans, ont relevé le défi.

Ce défi ne s’adresse pas uniquement aux abstinents potentiels, mais à toute personne curieuse d’évaluer la place de l’alcool dans sa vie. Il encourage une pause volontaire pour explorer des alternatives et prendre conscience des habitudes souvent guidées par la routine plus que par un choix délibéré.

Cette année, un accompagnement inédit est proposé via une communauté Facebook dédiée. Les participants peuvent y échanger, se motiver mutuellement et participer à des challenges, avec à la clé des cadeaux à remporter.

Les organisateurs rappellent toutefois que cette initiative n’est pas destinée aux personnes en situation de dépendance à l’alcool, pour qui un accompagnement professionnel reste nécessaire.