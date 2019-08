Médecin retraité, Guy Tehio a repris du service à Rikitea

Guy Tehio est un local. Il a grandi à Papeete et a quitté le fenua à l’âge de 18 ans pour faire ses études de médecine en métropole. Après avoir pratiqué pendant 45 ans du côté de Montpellier, il est aujourd’hui à la retraite.

Mais son envie de continuer à se rendre utile l’a poussé à reprendre du service du côté de Rikitea. Depuis le 9 juillet, il en est le médecin permanent.

“Taote Ienfa m’a fait part des besoins médicaux à Rikitea, et j’ai voulu apporter ma pierre. Je voulais faire quelque chose pour mon pays, confie Guy. C’était mon désir de venir, mais je me rends compte des difficultés que peut rencontrer un médecin isolé. Là, on ne travaille qu’avec la clinique. À Tahiti, on a tout sous la main en matière d’examens complémentaires. Là, ce n’est pas possible. Alors c’est un très bon travail intellectuel… mais c’est compliqué.”

Le centre médical de Rikitea. (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Guy a un contrat d’un an renouvelable. Sa présence rassure la population, qui peut dorénavant obtenir un diagnostic plus rapidement.

“Et le fait que je sois un local, ça joue aussi, poursuit le taote. Je connais les habitudes alimentaires et la langue tahitienne. Tout le monde fait l’effort de me parler en tahitien. On fait de la prévention avec les enfants du collège, du primaire… On surveille beaucoup les vaccinations et la drogue.”

Autre chose d’un peu compliqué pour Guy, c’est de maintenir un contact régulier avec sa famille, en raison du réseau Internet très aléatoire.

“Mais c’est un plaisir d’apporter ma pierre au Pays, et de sentir qu’on est utile, qu’on n’est pas au placard, tout seul !”, sourit-il.