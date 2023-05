Derniers préparatifs à quelques heures de l’élection du président de l’Assemblée

C’est l’aboutissement des élections territoriales : l’élection du président de l’Assemblée de la Polynésie française et de celle du président du pays. La première aura lieu demain et sera suivie, vendredi de celle du président du Payse la Polynésie française. A 24 heures de l’événement : c’était le chassé-croisé, ce mercredi matin, entre anciens et nouveaux élus, et entre majorité et opposition puisque le placement des groupes est modifié. Quant à l’organisation, elle requiert tout un protocole…

Après sa victoire le 30 avril dernier, le Tavini Huira’atira a pris ses quartiers à l’Assemblée de la Polynésie. La nouvelle majorité prépare la séance solennelle depuis plusieurs jours. Les représentants du parti indépendantiste seront habillés de la même couleur, le bleu clair de leur drapeau.

L’objectif qu’ils s’étaient fixé depuis des mois se concrétise. Et déjà les projets fourmillent. Pour Mitema Tapati, ancien pasteur de l’Eglise Protestante Maohi, il est urgent d’agir pour aider les sans domiciles fixe et les habitants des quartier insalubres. De sont côté la toute nouvelle représentante à l’Assemblée, Hinamoerua Cross se dit assez stressée par le poids de la responsabilité « la population nous a donné sa confiance, en fait et il faut se mettre au travail«

Si Hinamoeura Cross, toute nouvelle représentante n’a pas encore de place attribuée, sa mère Valentina Cross, elle, débarrasse son bureau. C’est son dernier en tant que représentante. Un passage de relais qui suscite une forte émotion, notament lorsque Hinamoera retrouve dans les affaires de sa mère un dessin qu’elle avait réalisé étant enfant. Pour ses parents, il est temps de laisser la place aux jeunes » le paysage politique est complètement métamorphosé, puisqu’il a beaucoup de nouvelles têtes, une nouvelle génération, de nouvelles compétences et de nouvelles énergies à l’assemblée de Polynésie. »

Côté opposition, il faut aussi déménager. Les représentants transportent leurs affaires dans les bureaux à l’arrière de l’hémicycle. Un déménagement tout à fait normal pour la représentante du Tapura Huiratira et Sénatrice Lana Tetuanui » c’est comme ça, c’est la démocratie qui a parlé, on respecte les règles, j’ai passé 2 mandats dans ce bureau.«

Le Tapura Huiraatira qui est prêt à entamer une nouvelle mandature dans l’opposition a passé le week-end à déménager vers ses nouveaux bureaux. « En général c’est très cordial, c’est un peu comme une rentrée des classes avec les petits nouveaux qui découvrent leur lieux de travail et voilà, on est là pour s’entraider aussi » explique Tepuaraurii Teriitahi. Mercredi, les 16 représentants à l’assemblée de la liste Tapura Huiraatira étaient en réunion préparatoire, une rencontre lors de laquelle les élus ont signé leur adhésion au groupe Tapura huiraatira car elles doivent être déposée avant le début de la séance pour que le groupe à l’assemblée soit constitué. « on a renouvelé les membre du bureau. Le seul candidat à la présidence, c’était le président Edouard Fritch, et donc aujourd’hui je ne suis plus présidente du groupe Tapura, c’est le président Edouard Fritch qui est président du groupe Tapura à l’Assemblée » confie Tepuaraurii Teriitahi.

Cette séance solennelle a été bien anticipée par l’ensemble des services de l’institution. « Je ne prends que les deux élus les plus jeunes monsieur Tematai et monsieur Tevahiarii. Ils sont nommé secrétaires de séance d’office » précise Jeanne Poroi, responsable du service des travaux législatifs à l’Assemblée de Polynésie française. La séance de jeudi sonnera aussi le grand retour d’Oscar Temaru à l’Assemblée après cinq ans d’absence.

Quant à la grande élection, celle du président du pays, elle aura lieu vendredi matin. La présentation du nouveau gouvernement, elle, est prévue le lundi 15 mai.