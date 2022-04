Vairao se prépare à la reprise du tourisme

Hier, lundi de Pâques, les ouvriers étaient à pied d’œuvre, à la Presqu’île, pour se préparer à la reprise de l’activité touristique. La passerelle de Vairao pourra bientôt accueillir de nouveau des bateaux de croisière. Mise en place lors des escales du Gauguin, elle s’était dégradée.

Mais dès cette semaine, c’est un équipement flambant neuf qui sera mis à disposition des visiteurs. “Nous avons fait la demande de rénover cette structure qui est un outil de travail pour les prestataires de service. Je fais un appel à ces prestataires : cet outil est mis en place pour vous”, lance Bernette Taputu Wasna, présidente du comité du tourisme de Taiarapu-Ouest. “On lance un appel aussi à la population de faire attention à cet outil de travail, de ne pas le détériorer. On sait que les enfants aiment venir pour sauter et plonger, mais il faut éviter les scooters, les vélos, et tout ce qui peut endommager la structure”.