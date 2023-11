Vaihere Domingo, une Polynésienne dans le top 6 de Miss Friendship international

Elle est Polynésienne et vit au Chili depuis son plus jeune âge. Née au fenua d’une mère chilienne et d’un papa polynésien, Vaihere a quitté Tahiti lorsqu’elle avait 8 ans. À l’époque déjà, elle regardait les concours de Miss avec envie. « J’ai toujours vu quand j’étais petite le concours Miss Tahiti et j’avais envie de participer, se souvient-elle. C’est resté un rêve quand je suis venue au Chili. »

Aujourd’hui, la jeune femme de 22 ans est plusieurs fois couronnée. Vaihere a commencé par un petit concours, celui de sa ville, Reñaca. Devenue reine de beauté de cette station balnéaire, on lui propose de participer à un événement plus grand : Miss Earth. Le titre de Miss Earth Fuego Chile 2023 en poche, elle repart déjà, direction la Chine. « Je venais juste de finir le concours Miss Earth. J’ai eu une ou deux semaines pour partir en Chine donc je n’avais pas beaucoup de temps pour me préparer. »

Là-bas, elle représente la France au concours Miss Friendship international 2023, et termine dans le Top 6. « J’ai représenté la France, car le Chili avait déjà quelqu’un. (…) Être en Chine et m’initier un peu plus à la culture, c’était quelque chose de très enrichissant, raconte Vaihere. Et pouvoir partager avec des filles du monde entier, ça permet d’apprendre. Elles avaient plus d’expérience, non seulement dans le monde des concours de beauté, mais aussi dans leurs études. Il y a eu un grand échange culturel avec elles et ça m’a servi beaucoup pour pratiquer mon anglais (…) Je dois retourner certaines fois en Chine pour faire la promotion du concours. Et l’idée, c’est aussi de mettre en avant les valeurs de l’amitié, de l’empathie. Même si on vient de cultures différentes et de pays différents, on ne doit pas se sentir éloignées. On a aussi des ressemblances et on peut vivre en communauté. «

Si Vaihere enchaine les concours, elle n’est pas qu’une belle plante. La Miss vient d’entamer sa 4e année d’études de médecine. Un cursus qui demande du temps et de l’investissement. Se préparer aux élections et suivre les cours en même temps n’a pas toujours été facile : « J’ai dû trouver du temps là où il n’y en avait pas. Mais j’ai eu beaucoup de chance : mes cours ont pu être en ligne. J’ai pu suivre les cours en Chine. Mes professeurs ont été compréhensifs. Ils m’ont donné la chance d’y aller et de reprendre en revenant au Chili. »

Son grand rêve ? Participer au concours de Miss Univers. « Mais pas tout de suite. J’ai besoin de plus de préparation et de temps pour cela. Alors peut-être que je vais faire une pause, on va voir. Et que je reprendrai dans quelques années.«