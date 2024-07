Vagues-submersion : une majeure partie de la Polynésie française en vigilance

Îles Sous-le-Vent

Jeudi soir, le ciel reste encombré par des nuages bas, ils peuvent à l’occasion déclencher de brèves averses. Vendredi, la couche nuageuse s’affine très légèrement, laissant parfois entrevoir quelques éclaircies en journée. En soirée, les nuages reprennent position près des îles. Samedi, la journée est très nuageuse, voire maussade, rythmée régulièrement par des pluies et par quelques grains.

Vent modéré d’Est-Sud-Est à Sud-Est jeudi avec des rafales autour de 50/60 kilomètres/heure.

Mer forte. Houle courte d’Est Sud-Est d’1 mètre. Houle longue de Sud-Sud-Ouest autour de 3 mètres à 3 mètres 50 jeudi soir, s’amortissant à 3 mètres vendredi puis à 2 mètres 50 samedi.

Tahiti et Moorea

Jeudi soir, le ciel est très nuageux, mais les précipitations restent rares, pouvant toucher ponctuellement les versants Sud de Tahiti et la Presqu’île. Vendredi, de belles éclaircies sont de retour sur les côtes Nord et Ouest de Tahiti et Moorea tandis que les nuages occupent la Presqu’île en s’accompagnant parfois de courtes averses. Samedi, les timides éclaircies du matin cèdent rapidement la place à une dégradation plus franche à partir de la mi-journée : les averses et les pluies deviennent plus régulières, avec un risque de grains orageux plus marqué en soirée.

Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Vent de Sud-Est modéré vendredi venant à l’Est-Sud-Est samedi. Rafales autour de 50/60 kilomètres/heure.

Mer forte. Houle courte d’Est Sud-Est d’1 mètre. Houle longue de Sud-Sud-Ouest autour de 3 mètres à 3 mètres 50 jeudi soir, s’amortissant à 3 mètres vendredi puis à 2 mètres 50 samedi.

TUAMOTU ET GAMBIER

Sur le Sud Tuamotu/Gambier : Jeudi soir, un axe nuageux stagne près de Hereheretue, Moruroa, Tureia et Mangareva en y apportant quelques pluies ou averses passagères. Elles s’estompent vendredi pour laisser place à un ciel souvent voilé, parfois envahissant et persistant jusqu’à samedi.

Sur le Nord-Ouest et Centre Tuamotu : le ciel reste chargé près de Mataiva, Rangiroa et Makatea avec des averses, voire un risque de grains pour la soirée, s’étendant vendredi aux régions de Anaa et Hikueru voire jusqu’à Fakarava et Makemo samedi.

Sur le Nord et Nord-Est : de belles éclaircies parviennent à tirer leur épingle du jeu en alternant avec quelques amas nuageux inoffensifs vendredi et samedi.

Vent modéré de secteur Nord entre Rangiroa Takaroa et Pukapuka, de Nord-Ouest à Ouest sur le reste des Tuamotu/Gambier, rafales à 50/60 kilomètres/heure. Vendredi, au passage de la perturbation, le vent vire au Sud vers Hereheretue, Tematangi et Moruroa.

Mer forte vendredi, agitée samedi. Houle courte d’Est d’1m50 au Nord-Est Tuamotu. Sur l’Ouest, le Sud Tuamotu et les Gambier, houle longue de Sud-Ouest s’amplifiant jeudi soir entre 3m50/4m, elle commence à s’amortir dans la journée de vendredi autour de 3m50 puis autour de 2m50 samedi. Sur le reste des Tuamotu, elle s’établit à 2m50/3m vendredi.

Australes

Jusqu’à samedi matin, le temps reste frais sur l’archipel, mais le ciel reste chargé, drapé par un voile d’altitude parfois épais et accompagné par de nombreux nuages bas. Néanmoins, les précipitations sont rares. De belles éclaircies reviennent sur la région de Rapa samedi après-midi.

À Rapa : vent modéré à assez fort de secteur Sud jeudi soir venant au Sud-Ouest modéré vendredi et samedi. Pointes à 60 kilomètres/heure.

Sur les îles du Nord : vent modéré de Sud-Est vendredi s’orientant à l’Est samedi.

Mer forte vendredi, redevenant agitée samedi. Houle longue de Sud-Sud-Ouest commence à s’amortir progressivement cette nuit passant de 4 mètres au Nord et 4 mètres 50 sur Rapa à des hauteurs autour de 3 mètres à 3 mètres 30 vendredi sur tout l’archipel. Elle se stabilise autour de 2 mètres 50 samedi.

