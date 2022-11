Vaccination contre la covid : une campagne de rappel est lancée

Il n’y avait pas foule samedi mais la campagne de vaccination s’est bien tenue à la Présidence. Une vaccination contre la Covid pour les 60 ans et plus. Un nouveau vaccin bivalent est également proposé et un vaccin contre la grippe. “C’est ce que nous avons proposé à la population, notamment aux personnes âgées de 60 ans et plus, de venir ici recevoir ce nouveau vaccin pour leur rappel et la campagne de vaccination contre la grippe que l’ont fait annuellement”, explique Daniel Ponia, le responsable de la vaccination à la plateforme covid. “Restons vigilants. Le virus continue à circuler. Tous les jours des personnes sont testées positives.”

Lire aussi : Nouveau vaccin contre le Covid : les personnels de santé informés

Le vaccinodrome de la présidence a permis samedi d’effectuer 276 injections contre la Covid dont 242 en Rappel vaccin Bivalent et 276 injections contre la grippe.