Nouveau vaccin contre le covid : les personnels de santé informés

Du personnel venu de Moorea, des Tuamotu et des communes de Tahiti était réuni ce mardi à Papeete. Objectif : les informer sur le nouveau schéma vaccinal avec ce vaccin bivalent et sur l’importance de la vaccination contre la grippe.

“Nous avons régulièrement des questionnements de la part des patients, de la part du personnel de santé également. Je pense qu’il faut qu’il y ait des gens de notre dispensaire qui aient reçu cette information pour pouvoir la transmettre par la suite, estime le Dr Eric Leblois, médecin au dispensaire des Tuamotu-Gambier. Je dirai surtout que c’est la facilité d’utilisation. Quel que soit le schéma vaccinal antérieur, quelque soit le type de vaccin antérieur, il pourra être utilisé assez facilement et proposé à pratiquement tout le monde.”

“On essaye d’augmenter les défenses immunitaires pour qu’elles soiten encore plus fortes pour cette saison qui arrive et dont on ne sait pas s’il y aura une nouvelle vague covid ou s’il y aura une nouvelle vague de grippe parce qu’on a besoin de tout le monde pour continuer à accueillir les gens en Polynésie. On a besoin de toutes les forces vives pour continuer à travailler dans ce pays”, ajoute le docteur Rémi Mayan, infectiologue.