Une trentaine de gendarmes adjoints de réserve et volontaires diplômés

Le commandement de la gendarmerie de Polynésie française a pour objectif de former pour la fin de l’année plus d’une centaine de ces agents de la force publique. Objectif : renforcer la présence effective sur la voie publique de ses forces de l’ordre, mais aussi produire des renforts en sécurité non négligeables pour les jeux Olympique de 2024 à Teahupoo.

Les gendarmes adjoints ont eu une formation intense de trois semaines au total : « Ils sont formés de façon complémentaire à tous les métiers de la gendarmerie pour être en mesure d’épauler, d’appuyer leurs camarades de la gendarmerie départementale, explique le colonel De Bon Villet. Ils sont formés aux techniques d’intervention, à la police judiciaire, à la police de la route, pour toujours travailler mieux avec leurs camarades de l’active, en sécurité et au bénéfice de la population polynésienne. »