17,2 kilos de paka saisis et 395 mis en cause au cours de l’opération Matai Rorofai

Sous l’autorité du Haut-Commissaire de la République et de la procureure de la République près le tribunal de première instance de Papeete, la vaste opération Matai Rorofai a mobilisé 130 gendarmes par jour et de nombreux experts en criminalité organisée, lutte contre l’économie souterraine et cybercriminalité.

Concernant cette dernière, la gendarmerie a pu compter sur le travail de sa « cyber-brigade » composée de sept enquêteurs spécialisés. 20 individus ont été interpelés suite aux investigations numériques accréditant la revente via les réseaux sociaux. Les perquisitions qui ont suivi ces interpellations ont permis la saisie de 133 plants de cannabis et 80 cachets d’ecstasy. « Face à des trafiquants qui exploitent de plus en plus les outils numériques pour organiser leurs transactions, les gendarmes spécialisés en cybercriminalité traquent ces activités illégales sur les plateformes numériques et les messageries sécurisées. 3 pages Facebook, cumulant 4180 membres, servant à mettre en relation vendeurs et acheteurs, ont fait l’objet d’un signalement sur la plateforme PHAROS en vue de leurs fermetures » , note le Haut-commissariat dans un communiqué.

« L’objectif est de concentrer dans le temps et dans l’espace des moyens de police judiciaire, de sécurité publique et d’intervention pour déstabiliser les réseaux » , précise-t-il. Matai Rorofai s’inscrit dans la continuité des actions menées en 2024, année où plus de 23 000 pieds de cannabis avaient été arrachés, représentant plus d’un milliard de francs pacifiques de saisies criminelles.

– PUBLICITE –

Lire aussi – Trois chauffeurs de bus dont un scolaire contrôlés positifs aux stupéfiants

L’opération a ciblé cinq axes prioritaires :

Contrôle des flux routiers : 1565 véhicules contrôlés, 270 tests de dépistage, 35 positifs.

Destruction des plantations : 7088 plants de paka détruits, 1,3 tonne d’herbe de cannabis saisie.

Harcèlement des points de deal : 488 personnes contrôlées, 85 interpellées, 86 opérations menées. 5,1g d’ice ont été saisis.

Démantèlement des réseaux : perquisitions en série, arrestations et saisies dans les prisons.

Cyber-investigations : (voir ci-dessus)

Le Haut-commissariat met en avant une forte répression des délits liés aux stupéfiants, avec 395 personnnes mises en causes et 45 personnes placées en garde à vue. L’action de la Maison de Protection des Familles (MPF) a complété ces efforts par des interventions de prévention dans plusieurs collèges.

Au total le bilan de l’opération Matai Rorofai conduite entre le 1er et le 16 février s’établit comme suit :

– 7419 pieds de cannabis détruits,

– 31,57 gr d’ice et 80 cachets d’ecstasy,

– 17,2 kg d’herbe de cannabis saisis,

– 3 sites internet fermés.

– 15 719 779 XPF ont été saisis au titre des avoirs criminels