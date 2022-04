Une délégation de Tahiti au Seatrade Cruise Global 2022

Menée par le président du Tahiti Cruise Club et de la South Pacific Cruise Alliance, Bud Gilroy, la délégation se compose d’un représentant du gouvernement, Hironui Johnston, du directeur général de Tahiti Tourisme, Jean-Marc Mocellin, de la directrice de Tahiti Tourisme North America, Kristin Carlson, du vice-président Amérique du Nord chez Air Tahiti Nui, Nick Panza, de deux élus de la CCISM, Moana Tissot et Andy Tangues, et de deux représentants du Tahiti Cruise Club, Nathalie Bourgoin et Stéphane Renard.

Plusieurs conférences ont été données sur place hier. Bud Gilroy était convié à intervenir comme conférencier pour présenter le bassin du Pacifique Sud, avec un éclairage spécifique sur la situation de la croisière en Polynésie française, devant un parterre de nombreux décideurs et influenceurs du secteur.

Tahiti Tourisme profite également de cette occasion pour communiquer auprès de la presse spécialisée sur la stratégie de développement inclusif et durable de Tahiti et ses îles, portée par le ministère du Tourisme.

Ce mardi, le salon a ouvert ses portes au sein du Convention Center de Miami. Les rendez-vous avec les 80 compagnies maritimes, armateurs et opérateurs présents, ainsi qu’avec les autres destinations et ports, s’enchaineront durant 3 jours. Il sera abordé avec eux, les prévisions d’itinéraires pour les années 2023-2024 et celles à venir, les conditions et protocoles actuellement en vigueur, les avancées et perspectives en matière technique, technologique et environnementale, ainsi que les projets et innovations pour le tourisme maritime inclusif.