Un séminaire sur l’indivision foncière avec des associations familiales

La direction des Affaires Foncières (DAF) a organisé, le 6 mai dernier, une première rencontre avec 23 associations familiales et Egis Conseil, afin de présenter un schéma directeur et de prendre en compte leurs attentes et expériences en termes de gestion et de sortie de l’indivision. Il s’est avéré que les besoins de ces associations devaient être mieux entendus, afin de structurer ces attentes dans les travaux en cours d’élaboration.

Le séminaire qui a débuté ce mardi matin a ainsi rassemblé près d’une centaine de représentants d’associations familiales issues des différents archipels, au sein de ces matinées dédiées à l’indivision foncière, avec pour objectif d’intégrer ces associations familiales dans un travail de co-construction de solutions de sortie d’indivision ou de gestion collective de l’indivision, à l’aune des difficultés qu’elles rencontrent.

En ouverture de ce séminaire, la directrice de la DAF a présenté l’ensemble des projets et outils aboutis depuis 2014 tels que l’aide à la sortie d’indivision (AISI), le désenclavement des vallées, le développement de l’application OTIA, notamment la délivrance des plans cadastraux par les communes , puis, les participants se sont regroupés en atelier animés par des facilitateurs et encadrés par des agents de la DAF.

Deux thèmes ont été abordés, notamment le sens que chaque participant donne à la notion d’indivision et sur l’intérêt des outils mis en place aujourd’hui, les outils manquants et les actions prioritaires à mettre en œuvre.

Comme l’a indiqué le ministre Tearii Alpha, l’intérêt de ce séminaire est que cette phase de consultation va permettre de rédiger un schéma directeur qui soit issu d’une réflexion commune, rassemblant l’ensemble des professionnels de ce domaine, et particulièrement les familles concernées par le sujet de l’indivision.

Télécharger le document présenté aux associations :