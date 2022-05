Un premier salon du bien-être mental à la mairie de Pirae

Organisé par l’association SOS suicide, cet événement vise à montrer aux personnes en détresse psychologique les outils pour prévenir les pensées qui peuvent mener au suicide.

Des formations seront également dispensées aux personnes souhaitant porter assistance aux personnes en souffrance psychologique ou mentale. “On s’est rendu compte qu’il y a une augmentation d’appels de personnes qui sont en souffrance, explique la présidente de l’association SOS Suicide, Annie Tuheiava. Pensées suicidaires, certains oui, mais pas tout le monde. On est pour la prévention donc on invite le public à venir nous rencontrer. C’est gratuit. Il y aura une formation d’aidant, comment aider une personne qui vit un mal-être donc ceux que j’appelle ce sont surtout les parents parce que les enfants vivent des situations difficiles aujourd’hui. Venez apprendre comment déconnecter vos enfants du mal-être. On est à Pirae (…) il y a de la place, on peut s’isoler donc si vous avez besoin d’être seuls avec nous, on peut organiser des rencontres.”

Le salon se termine le 29 mai.